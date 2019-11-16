Son Dakika Haberleri: Başakşehir, hazırlık maçında Karagümrük'ü 2-1 yendi
Son Dakika Spor Başakşehir, hazırlık maçında Karagümrük'ü 2-1 yendi - Son Dakika Spor

Başakşehir, hazırlık maçında Karagümrük'ü 2-1 yendi

6 saat önce

Medipol Başakşehir, hazırlık maçında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü, Demba Ba'nın golleriyle 2-1 mağlup etti.

Başakşehir, hazırlık maçında Karagümrük'ü 2-1 yendi, System.String[]

Medipol Başakşehir, hazırlık maçında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü, Demba Ba'nın golleriyle 2-1 mağlup etti.


Süper Lig'e verilen milli arada Galatasaray maçının hazırlıklarına devam eden Başakşehir, bu kapsamda TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile tesislerinde bir hazırlık maçı yaptı. Turuncu-lacivertliler, mücadeleyi Demba Ba'nın 32. ve 78. dakikalarda attığı gollerle 2-1 kazandı. Karagümrük'ün tek golü ise 24. dakikada Sosseh'den geldi. - İSTANBUL

Fatih Karagümrük, Başakşehir, Demba Ba, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:35 Kaynak: İHA
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Başakşehir hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi
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