Üye Girişi
SPOR Başakşehir hazırlık maçında Partizan'ı tek golle geçti - Son Dakika

SPOR Başakşehir hazırlık maçında Partizan'ı tek golle geçti

29.01.2022 19:23

SPOR Başakşehir hazırlık maçında Partizan'ı tek golle geçtiMedipol Başakşehir - Partizan : 1-0Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA) - Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Sırbistan ekibi Partizan'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

SPOR Başakşehir hazırlık maçında Partizan'ı tek golle geçti

Medipol Başakşehir - Partizan : 1-0

Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA) - Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Sırbistan ekibi Partizan'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Kamp çalışmaları için Antalya'da bulunan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile Sırbistan'ın Partizan takımı hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezinde bulunan sahada oynanan karşılaşmanın 44'üncü dakikasında gelişen Başakşehir atağında Epueranu, topu filelerle buluşturunca takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Karşılıklı ataklarla geçen maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca Başakşehir sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Maçı, eski Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic de izledi.

SPOR Başakşehir hazırlık maçında Partizan'ı tek golle geçti
SPOR Başakşehir hazırlık maçında Partizan'ı tek golle geçti
SPOR Başakşehir hazırlık maçında Partizan'ı tek golle geçti
SPOR Başakşehir hazırlık maçında Partizan'ı tek golle geçti
SPOR Başakşehir hazırlık maçında Partizan'ı tek golle geçti
SPOR Başakşehir hazırlık maçında Partizan'ı tek golle geçti
SPOR Başakşehir hazırlık maçında Partizan'ı tek golle geçti
SPOR Başakşehir hazırlık maçında Partizan'ı tek golle geçti
SPOR Başakşehir hazırlık maçında Partizan'ı tek golle geçti
SPOR Başakşehir hazırlık maçında Partizan'ı tek golle geçti
SPOR Başakşehir hazırlık maçında Partizan'ı tek golle geçti

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Sırbistan, Antalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Başakşehir hazırlık maçında Partizan'ı tek golle geçti - Son Dakika


Feci kaza! Cenaze töreninden dönen araç kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı Feci kaza! Cenaze töreninden dönen araç kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı         
19:31
Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde         
19:18
Şehir merkezinde güpegündüz çifte cinayet! Birinin kulağı da kesilmiş Şehir merkezinde güpegündüz çifte cinayet! Birinin kulağı da kesilmiş         
17:38
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
Haberler.com Özel! İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan Ece Erken'in "Ambulans 40 dakikada geldi" iddiasına cevap Haberler.com Özel! İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan Ece Erken'in "Ambulans 40 dakikada geldi" iddiasına cevap         
15:54
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı         
10:08
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez         
10:01
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek         
08:02
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01

Son Dakika Haberleri
19:28 Fatih Altaylı'nın "Resmi sitede FETÖ reklamı" iddiasına Göç İdaresi'nden cevap geldi
19:17 Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde
19:12 Galatasaray'da erken seçim olabilir mi? Burak Elmas'tan iddialara tek cümlelik yanıt
18:44 Aleyna Tilki, evine giren takıntılı hayranının serbest bırakılmasına tepki gösterdi: Bana silah verin
18:29 Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı
18:15 CHP'li Ali Öztunç cevap verdi! İstanbul eleştirilerine AK Partili belediyeden görüntülerle karşılık
17:55 Ali Koç ve Mesut Özil arasındaki tüm ipler koptu, takımdan ayrılabilir
17:30 Sevgilisine ilgi gösterdiği için arkadaşının cinsel organı kesip öldüren şüpheliden kan donduran sözler: Evde et kesmiştim, içim daraldı
17:11 Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor
17:00 Seyir halindeyken araçlarında cinsel ilişkiye giren çiftin başı fena yandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 19:37:22. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Başakşehir hazırlık maçında Partizan'ı tek golle geçti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement