Başakşehir hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, korona virüs salgını sebebiyle liglere verilen aranın ardından bugün 3 grup halinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına yeniden başladı.



Medipol Başakşehir, liglerin 12 Haziran'da başlayacağının açıklanmasının ardından bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına yeniden başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman üç ayrı grup şeklinde yapıldı. Isınma ile başlayan idman, koşu ile sürdürüldü. Pas çalışan turuncu-lacivertli futbolcular, orta ve şut ile idmanı noktaladı.



Başakşehir, yarın 11.00, 14.00 ve 17.00'de üç grup olarak çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL