Başakşehir hazırlıklarını sürdürüyor
55 dakika önce
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını bu sabah salonda yaptığı kuvvet antrenmanıyla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:07 Kaynak: DHA
Medipol Başakşehir
, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını bu sabah salonda yaptığı kuvvet antrenmanıyla sürdürdü.
Antrenmana izinli oyuncular Mahmut Tekdemir
, İrfan Can
Kahveci, Mert Günok
, Joseph Attamah
, Edin Vişça ve Volkan Babacan
antrenmana katılmadı. Günde çift idman yapan turuncu-lacivertli ekip, bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Pazartesi günü Avusturya
'nın Salzburg
kentine hareket edecek. 20 Temmuz'a kadar burada kamp yapacak olan Başakşehir, 4 hazırlık maçı oynayacak.
- İstanbul
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Fenerbahçe'nin teklifi bize daha yakın
Beşiktaş, Arsenal'in Japon golcüsü Takuma Asano'ya gözünü dikti
Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ın icra yoluyla aldığı çocuklarına kavuştu
Çaykur Rizespor'dan Mehmet Topal atağı