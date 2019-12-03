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Başakşehir, Hekimoğlu Trabzon karşısına çıkıyor! Buruk'tan rotasyon...
6 saat önce
Vakfıkebir İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.
Vakfıkebir İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.
Süper Lig'de lider Demir Grup Sivasspor'un 2 puan gerisinde 2. sırada yer alan turuncu-lacivertli ekip, deplasmandan galip ayrılarak rövanş mücadelesine rahat çıkmak istiyor.
Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
Teknik direktör Okan Buruk'un bu mücadelede fazla forma şansı bulamayan oyuncularına görev vermesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:42
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