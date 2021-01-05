Başakşehir iddialarına Diagne'den yanıt geldi: Beni gerçekten güldürüyorsunuz

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim devre arasında mutlaka santrfor transferi isterken, Falcao'nun Antalya karşısında sakatlığının nüksetmesi ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacak olması transferini de zora soktu. Falcao'nun sakatlığıyla Diagne'nin gönderilmesi gündemde bulunuyordu.

Başakşehir'in talip olduğu öne sürülen Senegalli golcü için kiralama ve bonservis tekliflerinin değerlendirileceği iddia edilmişti. Milliyet'te yer alan habere göre; Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan son şampiyona transfer olmaya Diagne'nin de sıcak baktığı öne sürülmüştü.

"BENİ GERÇEKTEN GÜLDÜRÜYORSUNUZ"

Senegalli golcüden iddialara yönelik cevap geldi. Başakşehir forması giydirilen fotoğrafa yorum yapan Diagne; "Beni gerçekten güldürüyorsunuz" dedi.