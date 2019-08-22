Son Dakika Haberleri: Başakşehir iki eksikle çalıştı
Son Dakika Spor Haber

Başakşehir iki eksikle çalıştı

56 dakika önce

- Başakşehir iki eksikle çalıştı Başakşehir, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdüİSTANBUL - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü.

- Başakşehir iki eksikle çalıştı

Başakşehir, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü.

Fatih Terim Stadyumu'nda bulunan tesislerde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmana turuncu-lacivertliler, topla ısınma hareketleri yaparak başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, el topu oynadı. Antrenmanın basına açık kısmı 5'e 2 top kapma çalışmasıyla tamamlandı.

İdmana sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir ve Clichy'nin yanı sıra transfer görüşmeleri gerçekleştiren Mevlüt Erdinç katılmadı.

Fenerbahçe, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü'ye transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı!
Adil Rami dünyaları istedi! Fenerbahçe transferden vazgeçti Fenerbahçe, Gustavo ile söz kesti! Fenerbahçe'ye 30 milyon euroluk transfer şoku

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 14:40:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakşehir iki eksikle çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]