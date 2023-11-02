 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başakşehir İkitelli Metrosu'nda teknik arıza nedeniyle seferler durdu - Son Dakika

Başakşehir İkitelli Metrosu'nda teknik arıza nedeniyle seferler durdu

Son Güncelleme: 02.11.2023 20:09

İstanbul Başakşehir İkitelli Metrosu'nda akşam saatlerinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle seferler 1 saat yapılamadı. Metro durağında yaşanan yoğunluk vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da Başakşehir İkitelli Metrosu'nda akşam saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu.

METRO SEFERLERİ 1 SAAT DURDU

Başakşehir İkitelli Metrosu'nda akşam saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler 1 saat yapılamadı. İş çıkışında evine gitmeye çalışan vatandaşlar durakta uzun süre arızanın giderilmesini bekledi.

VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU

Metro durağında yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar mağdur oldu. Metro seferleri 1 saat sonra normale dönse de durakta yoğunluk devam ediyor.

Kaynak: İHA

Başakşehir, İkitelli, İstanbul, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Başakşehir İkitelli Metrosu'nda teknik arıza nedeniyle seferler durdu - Son Dakika


Son Dakika
22:10 Liverpool'un yıldızı Luis Diaz'ın babasını kaçıran örgüt açıklandı
21:54 Türk gazetecilere Batı Şeria'da saldırı yapıldı
21:29 Yerine düşünülen isimlerden biri efsane! Manchester United, Erik ten Hag'a yol veriyor
21:24 Hizbullah, savaşın başından beri ilk kez bu taktikle İsrail'e saldırdı
20:54 Sahada kalp krizi geçiren Bas Dost geleceği için kararını verdi
20:08 Trabzonspor maçında takımın başında olacak mı? PFDK, İsmail Kartal hakkındaki kararını verdi
19:59 Başakşehir İkitelli Metrosu'nda teknik arıza nedeniyle seferler durdu
19:41 İkinci yarıda açılan Konyaspor, kupadaki rakibini adeta farka boğdu
19:21 İstanbul'u yağış vurdu, ev ve iş yerlerini su bastı
19:05 Dilan ve Engin Polat'ın el konulan araçlarının fiyatları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2023 22:27:12. #1.11#
SON DAKİKA: Başakşehir İkitelli Metrosu'nda teknik arıza nedeniyle seferler durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement