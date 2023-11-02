Başakşehir İkitelli Metrosu'nda teknik arıza nedeniyle seferler durdu

İstanbul'da Başakşehir İkitelli Metrosu'nda akşam saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu.

METRO SEFERLERİ 1 SAAT DURDU

Başakşehir İkitelli Metrosu'nda akşam saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler 1 saat yapılamadı. İş çıkışında evine gitmeye çalışan vatandaşlar durakta uzun süre arızanın giderilmesini bekledi.

VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU

Metro durağında yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar mağdur oldu. Metro seferleri 1 saat sonra normale dönse de durakta yoğunluk devam ediyor.