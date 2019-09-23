Son Dakika Haberleri: Başakşehir ikitelli organize sanayi bölgesi'nde yangın (1)
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Başakşehir ikitelli organize sanayi bölgesi'nde yangın (1)

1 saat önce

BAŞEKŞEHİR İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı.

Başakşehir ikitelli organize sanayi bölgesi'nde yangın (1), System.String[]
BAŞEKŞEHİR İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


- Coşkunistanbul
Organize Sanayi Bölgesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:18 Kaynak: DHA
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