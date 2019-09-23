Son Dakika Haberleri: Başakşehir ikitelli organize sanayi bölgesi'nde yangın (2)
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Başakşehir ikitelli organize sanayi bölgesi'nde yangın (2)

1 saat önce

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı.

Başakşehir ikitelli organize sanayi bölgesi'nde yangın (2), System.String[]

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler


- İstanbul
Organize Sanayi Bölgesi, Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:22 Kaynak: DHA
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