Son Dakika › Güncel › Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yol yapım çalışmaları başladı - Son Dakika
Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yol yapım çalışmaları başladı
6 saat önce
SAĞLIK Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan ve Türkiye'nin en büyük 3. sağlık yatırım projesi olduğu belirtilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlandı.
SAĞLIK Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan ve Türkiye
'nin en büyük 3. sağlık yatırım projesi olduğu belirtilen Başakşehir
İkitelli Şehir Hastanesi
'nin yollarının yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlandı. 2020 yılı ortalarında açılması planlanan 2682 yatak kapasiteli hastanenin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
talimatıyla Mayıs ayına çekildi. Hastanenin etrafındaki yolların yapımına başlayan ekipler tarafından çalışmalar hızla sürdürülüyor.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:42 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan "immün plazma" yöntemi için bağış çağrısı yaptı Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı