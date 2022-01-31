BAŞAKŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ÖNÜNDE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ YAKALANDI - Son Dakika

Sayı öyle az buz değil! Zamlı faturalar sonrası bir ilçe sokağa döküldü

BAŞAKŞEHİR İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde trafiği kesip drift yapan sürücü yakalandı.

Başakşehir Başak Mahallesi'nde cumartesi günü öğleden sonra ilerleyen düğün konvoyundaki yaklaşık 15 araç ilçe emniyet müdürlüğü önünden geçerken durdu. Bir sürücü aracıyla trafiği kesti. 34 TC 0280 plakalı aracın sürücüsüyse kesilen yolda patinaj çekmeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen bir motosikletliye çarpmak üzereydi. Motosikletli kurye yolun kenarında durmak zorunda kaldı. Bir şekilde o konvoyu geçebilen araç sürücüleri tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Drift yapmaya çalışan kişi yolun istikametinin tersine dönerek hareket etti. Bir kaç dakika sonra konvoy kornaya basarak yolu açtı. Konvoydakiler yollarına devam etti.

9 BİN LİRA CEZA

Görüntüler üzerine polis çalışma başlattı.

Düğün konvoyunun geçişi sırasında drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 34 TC 0280 plakalı araç sürücüsü Yahya K. yakalandı.

Sürücü Yahya K. 'ye "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el frenin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi-DRİFT " maddesinden 9 bin 125 TL idari para cezası kesildi. Yahya K. 'nin ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Sürücü Yahya K. "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Düğün konvoyunun ön tarafında trafik akımını kesen gri renkli araç sürücüsünü tespit etme çalışmaları ise sürüyor