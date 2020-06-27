Başakşehir ile Galatasaray 24. randevuda

Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 11 lig maçında taraflar beşer kez galip geldi, son müsabaka berabere bitti.

Söz konusu dönemdeki maçlardan 3'ü berabere bitti, Başakşehir ise 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 11 müsabakada 3 kez galip gelebildi.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor 'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 23 maçtan 11'ini Galatasaray , 7'sini Başakşehir kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Haber Yayın Tarihi:

Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı