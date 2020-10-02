Başakşehir ile Göztepe ligde 7. randevuda - Son Dakika

Başakşehir ile Göztepe ligde 7. randevuda

Medipol Başakşehir ile Göztepe, yarın oynayacakları müsabakayla birlikte Süper Lig'de 7. randevularına çıkacak.

Başakşehir ile Göztepe ligde 7. randevuda, System.String[]

Medipol Başakşehir ile Göztepe, yarın oynayacakları müsabakayla birlikte Süper Lig'de 7. randevularına çıkacak.

Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir, sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan üç maçta üç yenilgi alarak son sırada bulunurken, İzmir temsilcisi ise 1 galibiyet, 2 beraberlik sonucu topladığı 5 puanla yedinci basamakta yer alıyor.

LİGDE 7. RANDEVU

Başakşehir ile Göztepe, ligde daha önce 6 defa birbirine rakip oldu. Bu mücadelelerin 5'inde gülen taraf turuncu-lacivertli takım oldu. Göztepe ise tek galibiyetini geçtiğimiz sezonun ilk yarısında 2-0'lık skorla aldı. Söz konusu müsabakalarda İstanbul ekibinin attığı 11 gole, sarı-kırmızılı ekip de 4 golle karşılık verdi.

BAŞAKŞEHİR İLK GALİBİYETİN PEŞİNDE

2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan M.Başakşehir yeni sezona ise adeta kabul gibi başladı. Turuncu-lacivertliler, sırasıyla Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla kaybederek ligin son sırasına demirledi. Henüz gol atma başarısı da gösteremeyen Okan Buruk'un öğrencileri, Göztepe karşısında ilk galibiyetini alarak milli araya moralli girmek istiyor.

EN ÇOK ATANLA HİÇ ATAMAYAN OYNAYACAK

Göztepe, yeni sezonun üç haftasında rakip ağlara 8 gol bırakarak şu ana kadar ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında sahasında Denizlispor'u 5-1'lik skorla mağlup ederken, sonraki karşılaşmada ise deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İlhan Palut'un öğrencileri, geride kalan haftada da evindeki Gaziantep FK mücadelesinden 2-2'lik sonuçla ayrıldı.

Başakşehir ise henüz golle tanışamayan ve puanı bulunmayan tek takım olarak dikkat çekiyor.

DÜDÜK ÖZGÜR YANKAYA'DA

Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. Yankaya'nın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Samet Çiçek yapacak.186,8 milyon TL kaynak aktardık"

(İHA)

Başakşehir ile Göztepe ligde 7. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 10:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başakşehir ile Göztepe ligde 7. randevuda - Son Dakika Spor

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