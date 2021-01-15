Başakşehir ile Sivasspor 25. randevuda - Son Dakika

Başakşehir ile Sivasspor 25. randevuda

15.01.2021 13:02
Başakşehir ile Sivasspor 25. randevuda, System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak olan Medipol Başakşehir ile DG Sivasspor, birbirlerine 25. kez rakip olacak.

Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak olan Medipol Başakşehir ile DG Sivasspor, birbirlerine 25. kez rakip olacak.

Başakşehir ile Sivasspor, Süper Lig'in 19. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 25. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 24 maçta Sivasspor 7, Medipol Başakşehir ise 10 galibiyet elde etti. 7 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu müsabakalarda Yiğidolar 28 kez gol sevinci yaşarken, Başakşehir ise 32 gol kaydetti.

Kırmızı-beyazlı takım, Süper Final Avrupa Grubu müsabakasında da Başakşehir ile 2011-2012 sezonunda karşı karşıya geldi. Oynanan 2 mücadele İstanbul temsilcisinin galibiyetleriyle sona ermişti.

Sivasspor ve Başakşehir, son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 1-1 eşitlik ile sona ermişti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yarın oynanacak olan mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak.

SİVASSPOR'DA 2 EKSİK

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 2 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve Marcelo Goiano, turuncu-lacivertliler karşısında takımını yalnız bırakacak.

FAYÇAL FAJR KART SINIRINDA

Sivasspor'un, Başakşehir ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda 3'er sarı kartı bulunan Fayçal Fajr, yarın sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev yapamayacak.

SİVASSPOR'UN DEPLASMAN KARNESİ

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 8 deplasman maçının sadece 1'ini kaybeden Sivasspor, geri kalan karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Yiğidolar, tek mağlubiyetini gol atamadığı ve 3-0 biten Beşiktaş karşılaşmasında aldı.

YİĞİDO 3 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig'de Sivasspor, 3 maçtır kaybetmiyor. Yiğidolar, oynadığı son 3 maçta 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde etmişti. Rakip Başakşehir ise son 2 müsabakayı kazandı.

ÇALIMBAY'DAN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Süper Lig'in son şampiyonu unvanına sahip takımlara rakip olduğu son 14 lig maçını kazanamayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bu müsabakalardan 4 beraberlik ve 10 mağlubiyetle ayrılmıştı. Çalımbay, son şampiyon unvanını elinde bulunduran ekiplere karşı son galibiyetini Kasım 2011'de yine Sivasspor'un başında 2-0 Fenerbahçe'yi yendiği maçta almıştı.

SİVASSPOR'UN 500. MAÇI

Sivasspor, Süper Lig'de 500. maçına çıkıyor. Sivasspor, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Süper Lig ve Süper Final Avrupa Ligi Grubu'nda bugüne kadar 499 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, ligde 185 galibiyet, 134 beraberlik ve 180 mağlubiyet aldı. 684 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 692 golü de kalesinde gördü.

DG Sivasspor ligde toplam 689 puan topladı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Sivasspor, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir ile Sivasspor 25. randevuda - Son Dakika


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