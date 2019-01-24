Son Dakika Haberleri: Başakşehir İlk Yarıda Şokta

Başakşehir İlk Yarıda Şokta

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Hatayspor ile Medipol Başakşehir karşılaşıyor.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Hatayspor ile Medipol Başakşehir karşılaşıyor. 1-0 skor avantajı ile rövanş maçına çıkan Medipol Başakşehir, rakibi karşısında ilk yarıyı 3-1 geride kapattı.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilkler yaşandı. Bu sezon kullanılmaya başlanan futbol teknolojisi 'VAR' sistemi Hatay'da ilk defa Medipol Başakşehir mücadelesinde kullanıldı. Tarihinde ilk defa kupada Son 16 Turu'na kalan Hatayspor, ilk defa Süper Lig kulübünü evinde konuk etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada Tom'un kullandığı kornerde Yusuf Abdioğlu'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0 18 dakikada Hatayspor ceza alanı içinde topla buluşan Milos Jocij'in uzak köşeye vuruşunda skora eşitlik geldi. 1-1 25. dakikada Tom'un ara pasında topla buluşan Mirkan Aydın'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1 44. dakikada Yasin'in ortasında Gökhan kafayla topu altıpas içine indirdi. Selim'in dokunuşunda top ağlarla buluştu. 3-1

---KÜNYE---

Stat: Antakya Atatürk Hatayspor: Ömer Alıcı xx, Yasin Güreler xx, Soner Örnek xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Kubilay Sönmez xx, Gökhan Karadeniz xxx, Mirkan Aydın xxx, Hamiodu Maiga xx, Yusuf Abdioğlu xx, Tom Silva xx (Selim Ilgaz dk. 43 xx), Caner Hüseyin Bağ xx Yedekler: Süleyman Çamlıca, Mesut Çaytemel, Hamza Gür, Sadio Diallo, Özgür Kazar, Honore Gomis Teknik Direktör: İlhan Palut Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Attamah, Adebayor, Elia, Soner Aydoğdu, Karim, Milos Jocij, Kerim Frei, Uğur Uçar, Mert Çelik, Gökhan İnler Yedekler: Mert Günok, Junior Caiçara, Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Salim Farsak, Mustafa Kutay Pekşen, Stefano Napoleoni, Enes Karakuş Teknik Direktör: Abdullah Avcı Goller: Yusuf Abdioğlu (dk. 12), Mirkan Aydın (dk. 25), Selim Ilgaz (dk. 44) (Hatayspor), Jocij (dk. 18) (Medipol Başakşehir)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:21 Kaynak: İHA

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