Son Dakika Haberleri: Başakşehir'in altyapısı Nedim Yiğit'e emanet
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Başakşehir'in altyapısı Nedim Yiğit'e emanet

1 saat önce

Medipol Başakşehir, Akademi Direktörlüğü görevine Nedim Yiğit'i getirdiğini duyurdu.

Başakşehir'in altyapısı Nedim Yiğit'e emanet, System.String[]
Medipol Başakşehir, Akademi Direktörlüğü görevine Nedim Yiğit'i getirdiğini duyurdu. Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Akademi Direktörlüğü görevine Nedim Yiğit getirilmiştir. Uzun yıllar Genç Milli Takımlar ve A Milli Takım'da da görev yapmış olan Nedim Yiğit'e ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi. Nedim Yiğit son olarak Galatasaray'da Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu olarak görev yapıyordu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:35 Kaynak: İHA
Medipol Başakşehir Fk, Başakşehir, Güncel
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