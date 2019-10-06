Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi Wolfsberger evinde farklı kazandı!
41 dakika önce
Avusturya liginin 10. haftasına 3. sırada başlayan Wolfsberger, seyircisi önünde St. Pölten ile karşılaştı.
Avusturya liginin 10. haftasına 3. sırada başlayan Wolfsberger, seyircisi önünde St. Pölten ile karşılaştı. Wolfsberger, Ritzmaier'in 12, Leitgeb'in 66, Weissman'ın 38 ve 87. dakikadaki golleriyle maçı 4-0 kazandı.
Puanını 22'ye çıkaran Wolfsberger, lider Salzburg'un 6 puan arkasında 3. sıradaki yerini korudu.
Medipol Başakşehir, 24 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. maçında Wolfsberger'i ağırlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:31
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