Son Dakika Haberleri: Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi Wolfsberger evinde farklı kazandı!
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Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi Wolfsberger evinde farklı kazandı!

41 dakika önce

Avusturya liginin 10. haftasına 3. sırada başlayan Wolfsberger, seyircisi önünde St. Pölten ile karşılaştı.

Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi Wolfsberger evinde farklı kazandı!, System.String[]

Avusturya liginin 10. haftasına 3. sırada başlayan Wolfsberger, seyircisi önünde St. Pölten ile karşılaştı. Wolfsberger, Ritzmaier'in 12, Leitgeb'in 66, Weissman'ın 38 ve 87. dakikadaki golleriyle maçı 4-0 kazandı.


Puanını 22'ye çıkaran Wolfsberger, lider Salzburg'un 6 puan arkasında 3. sıradaki yerini korudu.


Medipol Başakşehir, 24 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. maçında Wolfsberger'i ağırlayacak.


Başakşehir, Avusturya, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:31 
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