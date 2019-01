Başakşehir'in Dev Transferinde Kiğılı İmzası

İmza törenindeki şıklığıyla dikkat çeken ünlü futbolcunun tercihi ise Türkiye'nin öncü erkek giyim markası Kiğılı oldu.

Süper Lig'de ilk yarıyı zirvede bitiren Medipol Başakşehir, geçen sezondan bu yana forma giydiği ligde fırtına gibi esen dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Robinho'yu devre arasında kadrosuna kattı. Brezilyalı yıldız için düzenlenen imza törenine Kiğılı şıklığı damga vurdu.

Bugün Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da katıldığı törenle kendini lacivert-turunculu takıma bağlayan sözleşmeyi imzalayan Robinho, imza törenindeki şıklığıyla da dikkat çekti. Medipol Başakşehir oyuncuları ve yönetimin kıyafet sponsoru olan Kiğılı, Robinho'nun da imza törenindeki stilinin mimarıydı.

Birbirinden şık ve modern çizgilerin hâkim olduğu Kiğılı modelleriyle törenin en şıkları arasında yerini alan yönetici ve sporcular stil sahibi kıyafetleriyle törende büyük beğeni topladı. Hazırlıkların Kiğılı ekibi tarafından özel olarak yürütüldüğü törende, klasik ve modern çizgilerin birleştiği takımların yanı sıra koleksiyon içerisindeki özel aksesuarlar da en dikkat çeken ürünler arasında yer aldı.

Son üç yıldır koleksiyonlarına yansıttığı trend dokunuşlar, zengin renk tonları güçlü ve modern bir çizgisiyle her yaştan ve tarzdan erkeğe hitap eden Kiğılı, hayatın her alanında olduğu kadar iş hayatında yarattığı şıklıkla da dikkat çekiyor. Davetler ve özel günleri en değerli tasarımlarıyla destekleyen Kiğılı, modern ve özenli bir görüntü isteyen her erkeğin tercihleri arasında yer alıyor.