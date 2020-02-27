Başakşehir'in en güzel sesleri belli oldu - Son Dakika
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Başakşehir'in en güzel sesleri belli oldu

6 saat önce

Başakşehir Belediyesi Müzik Akademisi'nin 3. Gençlik Oyunları kapsamında düzenlediği Liseler Arası Müzik Yarışması'nda kazananlar belli oldu.

Başakşehir'in en güzel sesleri belli oldu, System.String[]

Başakşehir Belediyesi Müzik Akademisi'nin 3. Gençlik Oyunları kapsamında düzenlediği Liseler Arası Müzik Yarışması'nda kazananlar belli oldu. 3 ayrı kategoride sahne alan finalistler ayakta alkışlandı.


Başakşehir Belediyesi tarafından Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen müzik yarışmasında final heyecanı yaşandı. Gençleri kültür-sanat faaliyetlerine yönlendirmeyi ve yeteneklerini sergilemelerine fırsat tanımayı amaçlayan Liselerarası Müzik Yarışması'nın finali, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde yapıldı.


Final büyük heyecana sahne oldu


İlçe genelindeki 13 liseden 42 katılımcının yarıştığı elemelerde 5 okuldan 13 öğrenci finale kaldı. Büyük heyecana sahne olan performanslarda jüri üyelerinden tam puan almak için büyük gayret gösteren yarışmacıların heyecanına öğretmenler ve arkadaşları da ortak oldu.


Gençlerden muhteşem solo performanslar


Türk Halk Müziği kadın, Türk Halk Müziği erkek ve Türk Sanat Müziği kategorilerinde performanslarını sergileyen 13 finalist birinci olabilmek için ter döktü. Kulis ve salondaki heyecan, sonuçların açıklanmaya başlamasıyla yerini coşkuya bıraktı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; erkeklerde Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi'nden Nebi Mirza Uğan, kadınlarda ise Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi'nden Rojda Özel birinciliği kazandı.


Birincierin mutluluğu görülmeye değerdi


Yarışmada dereceye giren gençlere ödülleri Başakşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mahmut Yavuz, Başakşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni ve Müzik Akademisi Koordinatörü Muhammed Yıldırır ile jüri üyeleri tarafından verildi. Başakşehir Belediyesi Liselerarası Müzik Yarışması'nın final programı, protokolün ve jüri üyelerinin dereceye giren öğrencilerle birlikte objektiflere poz vermesiyle sona erdi.


Liseler Arası Müzik Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ve okulları şöyle açıklandı:


"Türk Halk Müziği Erkekler Kategorisi; 1. Nebi Mirza Uğan - Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi, 2. Emre Kaya - Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi, 3. Cem Keskin - Hacı Fatma Gül Çok Programlı Anadolu Lisesi. Türk Halk Müziği Kadınlar Kategorisi; 1. Rojda Özel - Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi, 2. Helin Erez - Özel İstanbul Orhanize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 3. Rumeysa Ruken Kayıtbey - Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi. Türk Sanat Müziği Finalistleri; 1. Ecenaz Güler - Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi, 2. Nil Toklucu - Özel Bahçeşehir BİLFEN Anadolu Lisesi, 3. Duru Aytekin - Özel Bahçeşehir BİLFEN Fen Lisesi." - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:56 Kaynak: İHA
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