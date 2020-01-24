Başakşehir'in Fenerbahçe'ye şansı tutmuyor - Son Dakika
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Başakşehir'in Fenerbahçe'ye şansı tutmuyor

6 saat önce

Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Başakşehir'in Fenerbahçe'ye şansı tutmuyor, System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Geride kalan 18 haftada 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan turuncu-lacivertliler, 36 puanla ikinci basamakta yer alırken, sarı-lacivertliler ise 10 galibiyet ile 4'er beraberlik ve mağlubiyet sonucunda elde ettiği 34 puanla dördüncü sırada bulunuyor.


Başakşehir, Ülker Stadı'nda zorlanıyor


Başakşehir, ligde Fenerbahçe'ye konuk olduğu 11 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Ülker Stadı'ndaki tek galibiyetini 2017-2018 sezonunda Abdullah Avcı yönetiminde 3-2'lik skorla alan turuncu-lacivertli takım, diğer mücadelelerde ise 8 kez rakibine mağlup olurken, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.


İki takım arasında Kadıköy'de oynanan son müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.


M.Başakşehir'in, Fenerbahçe deplasmanında oynadığı 11 maçta aldığı sonuçlar şöyle:


Fenerbahçe: 0 - Başakşehir: 0 (2018-2019)


Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 3 (2017-2018)


Fenerbahçe: 1 - Başakşehir: 0 (2016-2017)


Fenerbahçe: 1 - Başakşehir: 0 (2015-2016)


Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0 (2014-2015)


Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 1 (2012-2013)


Fenerbahçe: 4 - Başakşehir: 2 (2011-2012)


Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0 (2010-2011)


Fenerbahçe: 1 - Başakşehir: 0 (2009-2010)


Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0 (2008-2009)


Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 2 (2007-2008)


Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:19 
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