Başakşehir'in galibiyet hasreti 7 maça çıktı - Son Dakika

Başakşehir'in galibiyet hasreti 7 maça çıktı

02.01.2021 18:02
Başakşehir'in galibiyet hasreti 7 maça çıktı, System.String[]

Deplasmanda A.Alanyaspor'a 3-0 yenilen Başakşehir'in ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Deplasmanda A.Alanyaspor'a 3-0 yenilen Başakşehir'in ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla turuncu-lacivertlilerin ligdeki 3 puan hasreti 7 maça çıktı. Son olarak ligin 8. haftada sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Başakşehir, 8 Kasım 2020 tarihindeki söz konusu mücadeleden beri kazanamıyor. Gençlerbirliği'nden sonra dış sahada Beşiktaş'a 3-2 yenilen Okan Buruk'un takımı, sonraki hafta 3-0 önde olduğu müsabakanın son dakikalarında yediği gollerle evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kalmıştı. M.Başakşehir, Yeni Malatyaspor ile 1-1 sonuçlanan maçın ardından sahasında Gaziantep FK'ya 2-1, Kadıköy'de de Fenerbahçe'ye 4-1 yenildi. Geçtiğimiz hafta da Fatih Terim Stadı'nda 2-2 sonuçlanan Kasımpaşa karşılaşmasından da 1 puanla ayrılan Okan Buruk'un takımı adeta galip gelmeyi unuttu.

(Uygar Aydın/İHA)

Başakşehir'in galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başakşehir'in galibiyet hasreti 7 maça çıktı - Son Dakika Spor


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