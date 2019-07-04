Başakşehir'in gençleri Nedim Yiğit'e emanet
5 dakika önce
Başakşehir, akademi direktörlüğü görevine Nedim Yiğit'in getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:15 Kaynak: DHA
Başakşehir, akademi direktörlüğü görevine Nedim Yiğit'in getirildiğini açıkladı.
Turuncu lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Akademi Direktörlüğü görevine Nedim Yiğit getirilmiştir. Uzun yıllar Genç Milli Takımlar ve A Milli Takım'da da görev yapmış olan Nedim Yiğit'e ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
- İstanbul
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