Başakşehir'in gözü önce Süper Lig'de sonra Avrupa Ligi'nde! - Son Dakika

Başakşehir'in gözü önce Süper Lig'de sonra Avrupa Ligi'nde!

Süper Lig'in ilk yarısının son 8 haftasındaki rakiplerine karşı 5 galibiyet alan 3 de beraberlik elde eden turuncu lacivertli takım benzer bir performans sergileyerek şampiyonluk kupasına uzanmak istiyor.

Başakşehir'in gözü önce Süper Lig'de sonra Avrupa Ligi'nde!, System.String[]

Süper Lig'in ilk yarısının son 8 haftasındaki rakiplerine karşı 5 galibiyet alan 3 de beraberlik elde eden turuncu lacivertli takım benzer bir performans sergileyerek şampiyonluk kupasına uzanmak istiyor.


Ligin ilk yarısında Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalan, Ankaragücü'nü mağlup eden ve Galatasaray'ı evinde yenerek rakibinin uzun süreli galibiyet serisine son veren Başakşehir, kalan 8 sekiz haftada da benzer sonuçları alarak geçen sezonlarda çok yaklaştığı kupayı kaldırma özlemi içinde.


8 HAFTANIN 5 MAÇI İSTANBUL'DA


Turuncu lacivertliler ligin kalan 8 haftasında 5 maçını İstanbul'da oynayacak. Aytemiz Alanyaspor maçı ile lig arenasına dönecek Başakşehir; Ankaragücü deplasmanından sonra iç sahadaki kritik mücadelede Galatasaray'ı ağırlayacak. Sonrasında Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına gidecek Başakşehir, ligin ilk yarısında beraberlik alığı Yukatel Denizlispor ile evinde karşılaşacak. Küme düşme korkusu yaşayan İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak İstanbul temsilcisi, iç sahadaki son maçını Hes Kablo Kayserispor ile oynadıktan sonra ligi Kasımpaşa maçı ile tamamlayacak.


OKAN BURUK'UN EN İYİ SEZONU


Kariyerinde 1 Türkiye Kupası bulunan ve ilk kez şampiyonluk yarışı veren bir takımın başında yer alan teknik adam Okan Buruk, kariyerinin de en iyi puan ortalamasını Başakşehir'de yakaladı. Turuncu lacivertlilerle 40 maça çıkan Buruk, 1.93 puan ortalaması ile önemli bir başarı elde etti.


10 NUMARA GOLCÜLER


Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Medipol Başakşehir, yarışta golcülerine güveniyor. Takımın iki golcüsü Demba Ba ve Enzo Crivelli'nin 10'ar golü bulunuyor. Turuncu lacivertlilerin Senegallisi Demba Ba bu sezon hem atıyor hem de attırıyor. 20 maçta 10 golü bulunan Ba, 5 golün de asistini yaptı. Bu sezon başında transfer edilen Fransız Enzo Crivelli de 22 maça çıkarken 10 golü rakip filelere bıraktı ve 2 golün de hazırlayıcısı oldu.


SÜPER VISCA


Transfer olduğu sezondan bugüne kadar sürekli yükselen performansı ve oyunuyla beğeni toplayan Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca da takımının hem lig hem de Avrupa Kupası'ndaki en kritik ismi. Bu sezon da hem golleri hem asistleriyle takımın sırtlayan Visca, ligde 26 maçın tamamında forma giyerken 8 gol ve 12 asist yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde de 9 maça çıkan Visca'nın 6 golü ve 1 asisti bulunuyor.


TAKIMIN YILDIZI İRFAN CAN


Oynadığı futbolla her sezon dikkatleri üzerine çeken İrfan Can Kahveci de takımının orta sahadaki beyni durumunda. Emre Belözoğlu'nun ayrılmasıyla orta sahada liderlik görevini ele alan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu takımına 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. İsmi her transfer döneminde farkı takımlarla anılsa da yüksek bonservis bedeli nedeniyle İrfan Can'ın Türkiye'de transferi kolay görünmüyor. Yurt dışında özellikle İspanyol kulüplerinin radarında olan orta saha oyuncusunun kaderi, takımı ile birlikte hem lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde elde edilecek başarılara göre şekillenecek.


CLICHY VE CAICARA FARK YARATIYOR


Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de verdiği şampiyonluk yarışında takımın iki beki Gael Clichy ve Junior Caiçara'nın da büyük katkısı bulunuyor. Sol bek Clichy ve sağ bek Caiçara, hem defansif hem ofansif anlamda çok verimli oyuncular. Hemen hemen her atakta hücuma katılan ikili, defansta da rakiplerine geçit vermiyor. Bu sezon Başakşehir ile sözleşmesi bitecek olan Fransız oyuncu Clichy, 23 lig maçında 2 gol ve 3 asistlik performans sergilerken Avrupa'da da 9 maçta 2 asist yaptı. Takımın Brezilyalı sağ beki Caiçara ise 25 maçta 4 golün hazırlayıcısı olurken, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta 2 asiste imza attı.


ÖNCE LİG, SONRA AVRUPA


Süper Lig'de 26 hafta sonunda, 53 puanlı lider Trabzonspor'u averajla takibini sürdüren Başakşehir'de şampiyonluk heyecanı yaşanırken, UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek final kapısı aralandı. Son 16 turunda iç sahada Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 mağlup eden Başakşehir, UEFA'nın vereceği karara göre kupadaki hedefine de emin adımlarla yürüyecek.


Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 02:07 

Son Dakika Spor Başakşehir'in gözü önce Süper Lig'de sonra Avrupa Ligi'nde! - Son Dakika Spor
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