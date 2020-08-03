Başakşehir'in hücum silahı: Mert Günok

Başakşehir sezonu şampiyon tamamladığı için, '2021 rotası' yazı dizisinde de en az rötuşa ve en az yere ihtiyaç duyan takımdı doğal olarak. Okan Buruk'un ekibi lige 2 yenilgiyle başlamasına rağmen şampiyon olan ilk takım. Tolga Kuru'nun haberine göre; daha önce lige 2'de 0'la başlayıp şampiyon olan yoktu. Ligin sonunu olduğu gibi, maçların sonunu da iyi oynadılar, ikinci devrelerde attıkları 43 golle Beşiktaş'la zirveyi paylaşıyorlar.

Antrenmanlarda iyi çalıştıkları da hissediliyor, OPTA verilerine göre ligde serbest vuruşlardan gol yemeyen tek takım yine onlar.

KENDİNİ GELİŞTİRDİ

Tabii ki Başakşehir'in bu başarılı savunma istatistiklerinde aslan payını kaleci Mert Günok'a vermek gerek. Mert; Muslera ve Uğurcan gibi parlak meslektaşlarıyla beraber ligin en iyi tutucularından biri. Ama bu sezon bence en büyük farkı, iyi top kullanmasıyla yarattı. Bu yönüyle Başakşehir'in en önemli hücum silahlarından biri oldu Mert. Yıllar içinde bu yönünü geliştirmesi, tüm genç kalecilere örnek olacak cinsten.