Başakşehir'in ilk Youtuberları mezun oldu - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde modern stüdyolar ve eğitim sınıflarından oluşan Yeni Medya Akademisi mezunlarını verdi. 2 aylık teorik ve uygulamalı eğitimlerini tamamlayan 29 YouTuber mezuniyet sertifikalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun elinden aldı.

"Başakşehir YouTuber'ını arıyor" sloganıyla ilgi uyandıran Başakşehir Belediyesi Yeni Medya Akademisi'nin ilk Youtuberları mezun oldu. 14-25 yaş arasındaki gençlere Youtube alanında içerik üretiminden çekim ve kurguya, tasarım aşamasından yayın aşamasına kadar birçok alanda eğitim veren Başakşehir Yeni Medya Akademisi 8 haftalık eğitimlerini tamamladı.

BAŞKAN KARTOĞLU YOUTUBERLARIN HEYECANINA ORTAK OLDU

Başakşehir Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını belirten Başkan Kartoğlu, "Gençleri seviyorum. Bugün sizleri mezun etmek benim için büyük gururlardan bir tanesi. Gençlerle ilgili yaptığım programlar beni heyecanlandırıyor. Sizler bizim geleceğimizsiniz. İlk derslerinize de katılım göstermiştim. O derslerde Başakşehirli gençlerle neden bu kadar uğraştığımızı ve neden bu kadar önemsediğimizi de anlatmıştım. Sizler YouTube Akademi'nin ilk mezunlarısınız. Mesele burada eğitim almak değil, burası artık sizin bir eviniz oldu. Bu eğitimi almak için ilçe dışından gelen genç arkadaşlarımız oldu. Artık istediğiniz zaman bu alanları kullanabileceksiniz. Bundan sonraki yıllarda YouTuber olmak zorunda değilsiniz. Bu sizler için sosyalleşme ortamı oldu" dedi.

"SİZLERİN BAŞARISIYLA HAVA ATACAĞIZ"

Genç YouTuberlara Yeni Medya Akademisi'nden sonraki hayatları için önerilerde bulunan Başkan Kartoğlu, "Burada aldığınız eğitimler sizlere büyük tecrübeler kazandıracak. Burası sadece bir okul değil bir tecrübe alanı. Belki bir resim kursu açacaksınız ve bunu dijital ortamda yayınlayacaksınız ya da psikoloji ile ilgileniyorsunuz ve bunu dijital dünyada yayınlayabileceksiniz. Emek verdiniz ve geldiniz. Gelmeyip televizyon başında uyuyabilirdiniz. Vermiş olduğunuz emeğin karşılığını misliyle karşılığını alacaksınız. Bundan sonra çok başarılı olacaksınız. Bizde sizinle gurur duyarak havamızı atacağız. Sizlerin başarısı bizlerin gurur kaynağı olacak" şeklinde konuştu.

"HARİKA YETENEKLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Yeni Medya Akademi de görev alan ve sertifika törenine katılan Gazeteci Erem Şentürk, "Gelişen dünyada medyanın önemi her geçen gün artıyor. Ben burada konuşma yaparken karşımda yeni medya, YouTuber ve radyocu genç kardeşlerimi görüyorum. Harika yeteneklerle karşı karşıyayız. Dünya bu yöne gidiyor ve Başakşehir Belediyesi de bu yöndeki çalışmalarına bir yenisini ekledi " dedi.

Yapılan konuşmaların ardından sertifika törenine geçildi. Sahneye çağrılan her bir öğrencinin Yeni Medya Akademi mezuniyet sertifikası Başkan Kartoğlu tarafından verildi.