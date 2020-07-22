Başakşehir'in istikrar abidesi: Edin Visca

Süper Lig'de tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli yıldızı Edin Visca, takımının elde ettiği başarıda büyük pay sahibi oldu. İstikrarı ile dikkati çeken ve takımın en önemli isimlerinden biri olan Visca, bu sezon son hafta öncesi Senegalli oyuncu Demba Ba ile 12'şer golle takımın en golcü iki isminden biri oldu. Yalnızca attığı değil attırdığı gollerle de takımının hücumdaki yükünü çeken Boşnak, takımın kaptanı olarak da önemli bir sorumluluğu üzerinde taşıdı. Medipol Başakşehir'in kaptanı Türkiye'de geçirdiği 9 yılda yalnızca 9 maç kaçırdı



"HEYKELİ DİKİLİR"



Sekizinci Süper Lig, biri TFF 1. Lig olmak üzere 9 yıldır Medipol Başakşehir formasını giyen Visca, Süper Lig'de 265, TFF 1. Lig'de de 34 maçta oynadı. Son 7 sezonda ise yalnızca 2 maç kaçıran Visca, 2012-2013 sezonunda 6 maçta forma giyemedi. Bosna Hersekli oyuncu ilk sezonunda da 1 maçta takımındaki yerini alamamıştı. Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, geçen yıl ekim ayında Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada "Visca böyle giderse, heykelini dikeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.



BU SEZON TEK MAÇ KAÇIRDI



Sağ kanatta görev alan Visca, turuncu-lacivertli forma ile çıktığı maçlarda ilk kez bu sezon kırmızı kart gördü. Kariyerinde bir sezonda 4 sarı kart dahi görmeyen ve cezalı duruma düşmeyen Visca, bu sezonun 29. haftasında Galatasaray'a karşı kırmızı kart gördü. Visca'nın bu sezon kaçırdığı tek lig maçı 30. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması oldu.



