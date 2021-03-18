Başakşehir'in jokeri Demba Ba - Son Dakika

Başakşehir'in jokeri Demba Ba

18.03.2021 12:02
Başakşehir'in jokeri Demba Ba, System.String[]

Medipol Başakşehir'in Senegalli santrforu Demba Ba, bu sezon sonradan oyuna girdiği 9 maçın 4'ünde ağları sarsarak takımına 7 puan kazandırdı.

Medipol Başakşehir'in Senegalli santrforu Demba Ba, bu sezon sonradan oyuna girdiği 9 maçın 4'ünde ağları sarsarak takımına 7 puan kazandırdı. Adeta turuncu-lacivertlilerin jokeri olan Ba, Süper Lig'de ise bu alanda üçüncü sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz sezonu zirvede bitirerek tarihinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Başakşehir, 2020-2021 sezonunda ise adeta kabus yaşıyor. Hem Şampiyonlar Ligi hem Türkiye Kupası hem de ligin verdiği yoğunluğa bir de sakatlıkların fazlalığı eklenince turuncu-lacivertliler, mücadele ettiği alanlarda istediği başarıya ulaşamadı. Devler Ligi'ne grup aşamasında veda eden Başakşehir, büyük önem gösterdiği kupada ise yarı finalde Beşiktaş'a elendi. Ligde de 29 puanla 18. sırada düşme potasında yer alan İstanbul temsilcisi, kalan haftalarda alt sıralardan kurtulabilmek için mesai harcayacak.

Turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman da bu zorlu süreçte oyuncularından en fazla verimi almaya çalışacak. Başakşehir'de performansıyla ön plana çıkan futbolculara bakıldığında ise Demba Ba bir adım öne çıkıyor.

7 PUANA DİREKT KATKI SAĞLADI

Süper Lig'de içinde bulunduğumuz sezonda 23 maçta görev alan Ba, özellikle Aykut Kocaman'ın takımın başına geçmesiyle ise genellikle yedek soyunmaya başladı. 23 müsabakanın 9'unda oyuna sonradan dahil olan 35 yaşındaki oyuncu, söz konusu karşılaşmalarda rakip ağları 4 defa sarstı ve 7 puana direkt katkı sağladı.

Ligin 18. haftada dış sahada oynanan Ankaragücü maçının 46. dakikasında Gulbrandsen'in yerine sahaya çıkan Senegalli, 56. dakikada attığı golle turuncu-lacivertli ekibe 3 puan kazandıran isim oldu.

28. haftada Fatih Terim Stadı'ndaki Konyaspor karşılaşmasında ise 72. dakikada Deniz Türüç'le değişen Ba, 85. dakikada fileleri sarstı ve Başakşehir'i mağlubiyetten kurtararak 1 puan getirdi.

İki hafta önce ise Ankara deplasmanında Gençlerbirliği'ne karşı 59. dakikada görev almaya başlayan ve uzatmalarda attığı golle turuncu-lacivertlilerin hanesine hem 3 puanı yazdıran hem de 10 maçlık galibiyet hasretine son veren Demba Ba, son olarak iç sahadaki Beşiktaş mücadelesinde de dakikalar 69'u gösterdiğinde Crivelli'nin yerine girdi. 76. dakikada golünü de atan tecrübeli futbolcu, buna rağmen Başakşehir'in 3-2 mağlup olmasına engel olamadı.

LİGDE 3. SIRADA

Ba, ligde ise oyuna sonradan dahil olarak takımına en fazla katkı sağlayan futbolcular arasında üçüncü sırada yer alıyor. Galatasaraylı Onyekuru, 3 maçta 4 gol, 1 asistle ilk basamakta yer alırken, Konyaspor'dan Kravets de 6 müsabakada yine 4 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Bu oyuncuları 9 mücadelede 4 gol atan Demba Ba takip etti.

(Uygar Aydın/İHA)

Başakşehir'in jokeri Demba Ba

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başakşehir'in jokeri Demba Ba - Son Dakika Spor


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