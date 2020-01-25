Başakşehir'in kalecileri Fenerbahçe'den - Son Dakika
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Başakşehir'in kalecileri Fenerbahçe'den

6 saat önce

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan müsabakada, turuncu-lacivertlilerin kalesini Fenerbahçe altyapısından yetişen Mert Günok korurken, yedekte de altyapıdan yetişen bir diğer isim Volkan Babacan yer aldı.

Başakşehir'in kalecileri Fenerbahçe'den, System.String[]

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan müsabakada, turuncu-lacivertlilerin kalesini Fenerbahçe altyapısından yetişen Mert Günok korurken, yedekte de altyapıdan yetişen bir diğer isim Volkan Babacan yer aldı.


Süper Lig'de Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan mücadelede konuk ekibin kalecileri dikkat çekti. Turuncu-lacivertlilerin kalesinde sarı-lacivertli ekibin altyapısında yetişen ve bir dönem formasını giyen Mert Günok görev alırken, yedek kulübesinde de yine altyapıdan yetişen Volkan Babacan yer aldı.


Müsabaka öncesi ısınma çalışmalarında taraftarlar Mert Günok ve Volkan Babacan'ı tribünlere çağırırken, ikili bu duruma selamlayarak karşılık verdi. - İSTANBUL

Volkan Babacan, Mert Günok, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:56 Kaynak: İHA
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