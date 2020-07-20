Başakşehir'in kasasına tam 413 milyon TL girecek
Lider Medipol Başakşehir, dün akşam HES Kablo Kayserispor maçından galibiyetle ayrılarak hem 3 senedir kıyısına kadar gelip elinden kaçırdığı şampiyonluğa ulaştı hem de 413 milyon TL'ye yaklaşan önemli bir gelirin sahibi olmayı da garantiledi.
Lider Medipol Başakşehir, dün akşam HES Kablo Kayserispor maçından galibiyetle ayrılarak hem 3 senedir kıyısına kadar gelip elinden kaçırdığı şampiyonluğa ulaştı hem de 413 milyon TL'ye yaklaşan önemli bir gelirin sahibi olmayı da garantiledi. Süper Lig'deki 20 galibiyet ve 9 beraberlikle elde ettiği başarısının karşılığında yaklaşık 142 milyon TL'yi ( Kasımpaşa'yı da yenerse 145 milyon TL'yi geçecek) kasasına koyacak olan turuncu lacivertli takım, halen yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nden şu ana kadar 13 milyon Euro (115 milyon TL) kazandı.
Ayak bastı parası 15.2 milyon Euro
Lig yarışında ipi önde göğüslemeyi garantileyerek Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanacak Başakşehir ayak bastı parası olarak 15.2 milyon Euro alacak. Yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan kasasına girecek rakam yaklaşık 20 milyon Euro'yu (156 milyon TL bulacak. Turuncu lacivertliler gerek Avrupa Ligi'nde ve gerekse Şampiyonlar Ligi'nde (galibiyet 2.7 milyon Euro, beraberlik 900 bin Euro) kazanacağı her puana karşılık UEFA'dan ciddi miktarlarda para ödülü almaya devam edecek. Ayrıca bu rakamlara sponsorluklar ve maç günü gelirleri dahil değil.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 07:36
Son Dakika › Spor › Başakşehir'in kasasına tam 413 milyon TL girecek - Son Dakika Spor
Son Dakika 13:24 Öfkeli kaynana, tartıştığı eski damadını başına çekiçle vurarak öldürdü 13:15 İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek 13:03 AK Parti'den Netflix açıklaması: Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler? 12:46 Böyle arkadaş olmaz olsun! Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı anlar kamerada 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi 12:37 Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var 12:19 3 bin 150 TL sokağa çıkma cezası kesilen Kayserili vatandaş, mahkemeye başvurunca cezası bin TL'ye düştü 12:14 Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti 12:12 Sözleşmesi bitecek olan Filip Novak, Trabzonspor'da kalma sinyali verdi 12:06 İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası 12:06 Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 3 dışında kalabilir 12:00 Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü 11:46 Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor 11:30 Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak 11:17 Bayram yaklaşırken Prof. Dr. Tayar'dan önemli korona uyarısı: Kurban etini 24 saat dinlendirin ve akan suda yıkayın