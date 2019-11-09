Son Dakika Haberleri: Başakşehir'in konuğu Ankaragücü! Takımda 2 eksik...
Son Dakika Spor Başakşehir'in konuğu Ankaragücü! Takımda 2 eksik...

Başakşehir'in konuğu Ankaragücü! Takımda 2 eksik...

7 saat önce

Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 8 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, haftaya 16 puanla girdi.

Başakşehir'in konuğu Ankaragücü! Takımda 2 eksik..., System.String[]

Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 8 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, haftaya 16 puanla girdi.


Son 4 maçını kazanamayan MKE Ankaragücü ise 9 puanla düşme hattında yer alıyor.


Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.


Bu karşılaşma öncesinde turuncu-lacivertli ekipte, İrfan Can Kahveci ve Danijel Aleksic'in sakatlıkları sürüyor.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Fatih Terim Stadı, MKE Ankaragücü, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:25 
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