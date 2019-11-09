Başakşehir'in konuğu Ankaragücü! Takımda 2 eksik...

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Bu karşılaşma öncesinde turuncu-lacivertli ekipte, İrfan Can Kahveci ve Danijel Aleksic'in sakatlıkları sürüyor.

Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı 'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Son 4 maçını kazanamayan MKE Ankaragücü ise 9 puanla düşme hattında yer alıyor.

Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 8 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, haftaya 16 puanla girdi.

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