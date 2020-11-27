Başakşehir'in konuğu Denizlispor - Son Dakika

Başakşehir'in konuğu Denizlispor

27.11.2020 12:29
Başakşehir'in konuğu Denizlispor, System.String[]

Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir, yarın sahasında Denizlispor ile karşılaşacak.

Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir, yarın sahasında Denizlispor ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, ligde Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde de Manchester United yenilgilerinin ardından Denizli temsilcisi karşısında mutlak 3 puan hedefliyor.

Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında Denizlispor'u konuk edecek. Yarın saat 16.00'da başlayacak maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. Geride kalan 9 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi elde eden turuncu-lacivertliler, 13 puanla 6. sırada bulunuyor. Denizli ekibi ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi sonucu 5 puanla 20. sırada yer alıyor.

Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanında alınan 3-2'lik mağlubiyetle bozulan, ardından Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü müsabakasında da İngiltere'de Manchester United'a 4-1 kaybeden Başakşehir, Denizlispor'a karşı alacağı 3 puanla moral bulmak istiyor.

BAŞAKŞEHİR EN SON 2009'DA KAYBETTİ

M.Başakşehir, yeşil-siyahlılarla Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertli takım, bu süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ayrıca Denizlispor'u ağırladığı son 2 maçtan da galip ayrılan Okan Buruk'u öğrencileri, rakibine en son 2008-2009 sezonunda 2-0 mağlup olmuştu.

4 EKSİK VAR

Turuncu-lacivertlilerde Denizlispor mücadelesi öncesi 4 eksik oyuncu var. Sakatlıkları devam eden Enzo Crivelli, Mehmet Topal ve Junior Caiçara'nın yanı sıra korona virüs testi önce pozitif çıkan ancak daha sonraki testlerde negatife dönmesine rağmen kaleci Mert Günok da TFF Covid-19 Sağlık Rehberi kurallarına göre bu maçta forma giyemeyecek.

KRİTİK HAFTAYA GİRİLDİ

Medipol Başakşehir, 2020-2021 sezonunun en kritik haftalarından birini yaşıyor. Beşiktaş ve Manchester United yenilgileriyle hem ligde hem de Devler Ligi'nde yara alan Okan Buruk'un takımı, 3 gün arayla iki önemli karşılaşmaya çıkacak. Süper Lig'de yarın Denizlispor'la üst sıralarla puan farkını açmama adına mücadele edecek olan takım, ardından da 2 Aralık Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde tamam ya da devam maçında Alman temsilcisi Leipzig ile Fatih Terim Stadı'nda oynayacak.

Başakşehir, iki kulvarda da yoluna kayıpsız devam edebilmek için galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

(Uygar Aydın/İHA)

Başakşehir'in konuğu Denizlispor

Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başakşehir'in konuğu Denizlispor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan toparlanma mesajı: Fiyat istikrarının sağlanması riskleri azaltacak Koronavirüs hiçe sayıldı, indirim için metrelerce kuyruk oluştu CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti Polise, "Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler" diyen kadın parayı kumarda kaybetmiş Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli personel alımı için tercihler 1-7 Aralık'ta yapılacak Taksim'de taciz ettiği kadın, "Uğraşmak istemiyorum" deyince sanık tahliye edildi Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam
40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum 40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum         
12:34
Malatya'yı sallayan depremden ilk görüntüler! İnsanlar panikle sağa sola kaçıştı Malatya'yı sallayan depremden ilk görüntüler! İnsanlar panikle sağa sola kaçıştı         
11:59
Son Dakika! Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem         
11:37
Merkez Bankası'nın hamleleriyle düşüşe geçen dolar, 7,79'dan işlem görüyor Merkez Bankası'nın hamleleriyle düşüşe geçen dolar, 7,79'dan işlem görüyor         
11:31
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Bir anlık dalgınlıkla yıllardır biriktirdiği 3 bileziği çöpe attı Bir anlık dalgınlıkla yıllardır biriktirdiği 3 bileziği çöpe attı         
10:55
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Koronavirüs kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanında cinayet Koronavirüs kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanında cinayet         
10:35
Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu         
10:23
Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:17
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı         
09:31
Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi         
08:41
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu         
21:56
Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi         
19:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 12:46:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir'in konuğu Denizlispor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei