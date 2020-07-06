Başakşehir'in konuğu Denizlispor! Tek eksik Epureanu...

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Alexander Sörloth, Trabzonspor formasıyla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu Altının gram fiyatı 391,7 liradan işlem görüyor Kıdem tazminatında tavan ücret 7 bin 117 TL'ye yükseldi

Ligde son 11 maçını kaybetmeyen, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet ve 3 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 63 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Turuncu-lacivertli takım, ligde son 4 haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde girdi.

- Tek eksik

Medipol Başakşehir'de Yukatel Denizlispor mücadelesi öncesinde tek eksik bulunuyor.

İstanbul ekibinde kart cezalısı Moldovalı stoper Alexandru Epureanu bu mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un Epureanu'nun yerine Carlos Ponck'a forma vermesi bekleniyor.

Turuncu-lacivertli ekipte, kart cezaları sona eren Edin Visca, Mahmut Tekdemir ve Danijel Aleksic ise bu mücadelede forma giyebilecek.

- Crivelli sarı kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Fransız forvet Enzo Crivelli, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Crivelli, Denizlispor mücadelesinde sarı kart görmesi halinde takımının 32. haftada deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.



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