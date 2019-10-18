Son Dakika Haberleri: Başakşehir'in konuğu Göztepe! Aleksic sakat, Visca şüpheli...
Son Dakika Spor Başakşehir'in konuğu Göztepe! Aleksic sakat, Visca şüpheli...

Başakşehir'in konuğu Göztepe! Aleksic sakat, Visca şüpheli...

1 saat önce

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Başakşehir'in konuğu Göztepe! Aleksic sakat, Visca şüpheli..., System.String[]

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.


Son 5 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile haftaya 11 puanla 6. sırada giriyor.


Konuk Göztepe ise 9 puanla 11. basamakta bulunuyor.


- Visca'nın durumu belirsiz


Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca'nın durumu maç gününde netlik kazanacak.


Visca, Bosna Hersek'in, Finlandiya'yı 4-1 yendiği maçın 18. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.


Turuncu-lacivertli ekipte, omzundaki sakatlığı süren Danijel Aleksic bu mücadelede de forma giyemeyecek.


Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:12 
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