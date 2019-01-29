Başakşehir'in Kritik Haftaları

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasını da lider kapatan ve ligin ikinci yarısına Trabzonspor
ve Kasımpaşa
galibiyetleriyle 2'de 2 yaparak başlayan Medipol Başakşehir
, hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor.
İKİ KRİTİK HAFTA
Geçen sezonlarda düşme hattında yer alan takımlara karşı alınan puan kayıplarına karşı teknik direktör Abdullah Avcı
, takımına bu maçların önemini daha iyi bir şeklide anlatarak turuncu lacivertli takımın ligde üst üste oynayacağı Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor
karşılaşmalarından kayıpsız ayrılmasını istiyor.
2017-2018 sezonunu Galatasaray
'ın 3 puan gerisinde 3'üncü sırada tamamlayan turuncu lacivertliler deplasmanda Kardemir Karabükspor
'a 3-1, Gençlerbirliği
'ne 1-0 mağlup oldu. Ayrıca Başakşehir kendi evinde de de Başkent temsilcisiyle 1-1 berabere kalarak küme düşmeme mücadelesi veren takımlara karşı 8 puan kaybetti.
2016-2017 sezonunda ise ilk yarıyı yine lider kapatan ve şampiyonluk yolunda iddialı olan Medipol Başakşehir, sezonun sonunda şampiyonluğu göğüsleyen rakibi Beşiktaş
'ın 3 puan gerisinde 2'nci olarak sezonu tamamladı. Deplasmanda Adanaspor
ile 1-1, Çaykur Rizespor
ile 3-3 berabere kalan Avcı'nın ekibi iç sahada ise Gaziantep
ile de 0-0'lık skorla puanları paylaşınca düşme hattında yer alan rakiplerine 6 puan kaybetti.
DAHA TECRÜBELİ BİR TAKIM
2014 yılında kurulan ve geçen her sezonda oynadığı futbolla lige renk katan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, geçen sezonlarda şampiyonluklar kaybetse de kazanılan tecrübeyle birlikte 2018-2019 sezonunda birçok istatistikte 1'nci sırada bulunurken en yakın rakibinin de 6 puan önünde şampiyonluğun da en büyük favorisi konumunda.
- Avcı