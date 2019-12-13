Başakşehir'in kura çekimi 16 Aralık'ta

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunun kura çekimi, 16 Aralık Pazartesi günü UEFA'nın İsviçre'deki genel merkezinde yapılacak.
Son 32 turunun ilk maçları; 20 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 27 Şubat'ta yapılacak.
M 'Gladbach'ı yenerek adını son 32 turuna yazdıran M. Başakşehir'in seri başı olarak katılacağı bu turdaki muhtemel rakipleri şöyle: Leverkusen, Wolfsburg, E. Frankfurt (Almanya), Wolverhampton (İngiltere), Getafe (İspanya), Sporting Lizbon (Portekiz), Cluj (Romanya), Club Brugge (Belçika), Kopenhag (Danimarka), Olympiakos (Hollanda), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), AZ Alkmaar (Hollanda), APOEL (G.Kıbrıs), Rangers (İskoçya), Ludogorets (Bulgaristan.