Başakşehir'in kura çekimi 16 Aralık'ta - Son Dakika
Son Dakika Spor Başakşehir'in kura çekimi 16 Aralık'ta - Son Dakika Spor

Başakşehir'in kura çekimi 16 Aralık'ta

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunun kura çekimi, 16 Aralık Pazartesi günü UEFA'nın İsviçre'deki genel merkezinde yapılacak.

Başakşehir'in kura çekimi 16 Aralık'ta, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunun kura çekimi, 16 Aralık Pazartesi günü UEFA'nın İsviçre'deki genel merkezinde yapılacak.


Son 32 turunun ilk maçları; 20 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 27 Şubat'ta yapılacak.


M 'Gladbach'ı yenerek adını son 32 turuna yazdıran M. Başakşehir'in seri başı olarak katılacağı bu turdaki muhtemel rakipleri şöyle: Leverkusen, Wolfsburg, E. Frankfurt (Almanya), Wolverhampton (İngiltere), Getafe (İspanya), Sporting Lizbon (Portekiz), Cluj (Romanya), Club Brugge (Belçika), Kopenhag (Danimarka), Olympiakos (Hollanda), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), AZ Alkmaar (Hollanda), APOEL (G.Kıbrıs), Rangers (İskoçya), Ludogorets (Bulgaristan.


Başakşehir, İsviçre, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Okan Buruk: G.Saray ile UEFA'ya da son dakikada gittik
Avrupa Başakşehir'i konuşuyor! "Kapanış maçında tiyatro" Trabzonspor TFF'ye patladı! Klopp imzayı attı!

Son Dakika Haberleri
15:00 Liverpool, Klopp'un sözleşmesini 2024'e kadar uzattı - Son Dakika Spor
15:00 Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor
14:57 Fikret Öztürk Golf Turnuvası başladı - Son Dakika Spor
14:53 Klopp imzayı attı! - Son Dakika Spor
14:51 Kritik maça deplasman engeli - Son Dakika Spor
14:51 Liverpool, Klopp'un sözleşmesini uzattı - Son Dakika Spor
14:23 F.Bahçe'den gidince küllerinden doğdu, takımını sırtlıyor! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 15:05:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir'in kura çekimi 16 Aralık'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]