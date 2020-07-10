Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika

Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri çekilen kura sonucu belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri çekilen kura sonucu belli oldu. Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım olan İstanbul Başakşehir, Danimarka ekibi Kopenhag'ı elemesi halinde çeyrek finalde LASK Linz- Manchester United maçının galibiyle karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

Son 16 turundaki ilk maçında sahasında Kopenhag'ı 1-0 mağlup eden Başakşehir, rakibini elemesi halinde LASK Linz-Manchester United turunu geçecek takımla karşılaşacak. Temsilcimiz bu turu da atlaması halinde Wolverhampton-Olympiakos/ Roma - Sevilla eşleşmesinden gelecek takımla karşı karşıya gelecek.

Çeyrek final turundan itibaren Almanya'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi'nde Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen şehirleri ev sahipliği yapacak. 10-11 Ağustos'ta çeyrek final karşılaşmaları oynanacak Kupa 2'de yarı final maçları 16-17 Ağustos, final mücadelesi de 21 Ağustos'ta oynanacak. Covid-19 sebebiyle ertelenen son 16 turu karşılaşmaları ise 5-6 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Kura çekimi sonrasında oluşan eşleşmeler şu şekilde:

ÇEYREK FİNAL

Wolfsburg - Shakhtar Donetsk/ Eintracht Frankfurt - Basel

LASK - Manchester United/ İstanbul Başakşehir - Kopenhag

Inter - Getafe/ Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen

Wolverhampton - Olympiakos/ Roma - Sevilla

YARI FİNAL

Wolverhampton - Olympiakos/ Roma - Sevilla vs LASK - Manchester United/ İstanbul Başakşehir - Kopenhag

Inter - Getafe/ Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen vs Wolfsburg - Shakhtar Donetsk/ Eintracht Frankfurt - Basel


- Lacivertliler
Başakşehir, İstanbul, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 15:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika Spor
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