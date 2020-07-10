Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa
Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri çekilen kura sonucu belli oldu. Avrupa'da Türkiye
'yi temsil eden tek takım olan İstanbul Başakşehir
, Danimarka
ekibi Kopenhag
'ı elemesi halinde çeyrek finalde LASK Linz- Manchester United
maçının galibiyle karşılaşacak.UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları İsviçre
'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşti.
Son 16 turundaki ilk maçında sahasında Kopenhag'ı 1-0 mağlup eden Başakşehir, rakibini elemesi halinde LASK Linz-Manchester United turunu geçecek takımla karşılaşacak. Temsilcimiz bu turu da atlaması halinde Wolverhampton-Olympiakos/ Roma
- Sevilla
eşleşmesinden gelecek takımla karşı karşıya gelecek.
Çeyrek final turundan itibaren Almanya
'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi'nde Köln
, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen
şehirleri ev sahipliği yapacak. 10-11 Ağustos'ta çeyrek final karşılaşmaları oynanacak Kupa 2'de yarı final maçları 16-17 Ağustos, final mücadelesi de 21 Ağustos'ta oynanacak. Covid-19 sebebiyle ertelenen son 16 turu karşılaşmaları ise 5-6 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
Kura çekimi sonrasında oluşan eşleşmeler şu şekilde:
ÇEYREK FİNAL Wolfsburg
- Shakhtar Donetsk/ Eintracht Frankfurt
- Basel
LASK - Manchester United/ İstanbul Başakşehir - Kopenhag
Inter - Getafe/ Glasgow Rangers
- Bayer
Leverkusen
Wolverhampton - Olympiakos/ Roma - Sevilla
YARI FİNAL
Wolverhampton - Olympiakos/ Roma - Sevilla vs LASK - Manchester United/ İstanbul Başakşehir - Kopenhag
Inter - Getafe/ Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen vs Wolfsburg - Shakhtar Donetsk/ Eintracht Frankfurt - Basel
- Lacivertliler