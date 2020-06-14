Başakşehir'in rakibi deplasmanda berabere kaldı

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda rakibi Kopenhag, Danimarka Ligi Şampiyonluk Turu'nun ilk maçında deplasmanda Nordsjaelland ile 1-1 berabere kaldı.

Medipol Başakşehir 'in UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda rakibi Kopenhag Danimarka Ligi Şampiyonluk Turu'nun ilk maçında deplasmanda Nordsjaelland ile 1-1 berabere kaldı. Danimarka Süper Ligi Şampiyonluk Grubu'nun ilk haftasında Kopenhag, deplasmanda Nordsjaelland'a konuk oldu. Right to Dream Park'ta oynanan karşılaşmada konuk ekip 22'nci dakikada Jens Stage'nin attığı golle öne geçti. Ev sahibi ekipten Kamala Sulemana 66'ncı dakikada attığı golle skora denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadelede 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Bu sonuçla Kopenhag puanını 57'ye, Nordsjaelland ise 42'ye yükseltti. Başakşehir'in rakibi şampiyonluk turundaki ikinci maçında sahasında Aalborg'u konuk edecek.

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Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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