Başakşehir'in rakibi Göztepe

İki futbolcu, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 26. haftada Trabzonspor 'a konuk olacağı maçta forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimleri Alexandru Epureanu ve Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Epureanu ve Skrtel sarı kart ceza sınırında

Son iki maçından toplam 1 puan alan Göztepe'nin ise 34 puanı bulunuyor.

Ligde son üç maçını kazanan turuncu-lacivertli takım, 49 puanla haftaya lider durumda giriyor.

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