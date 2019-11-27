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Başakşehir'in rakibi Roma, İstanbul'a geldi
6 saat önce
Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5'inci haftasında yarın konuk edeceği İtalya'nın Roma takımı, İstanbul'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:16 Kaynak: DHA
Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5'inci haftasında yarın konuk edeceği İtalya'nın Roma takımı, İstanbul'a geldi.
Sabah saatlerinde maç öncesi son idmanını yapan İtalyan ekibi, Roma'dan kalkan özel uçakla saat 18.30'da İstanbul Havalimanı'na gelirken, sonrasında konaklayacağı otele geçti.
Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca ve bir oyuncusu, TSİ 20.00'de maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim
Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Roma kafilesinin havalimanından görüntüleri
Genel detaylar
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