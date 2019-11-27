Son Dakika Haberleri: Başakşehir'in rakibi Roma, İstanbul'a geldi
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Başakşehir'in rakibi Roma, İstanbul'a geldi

6 saat önce

Sabah saatlerinde maç öncesi son idmanını yapan İtalyan ekibi, Roma'dan kalkan özel uçakla saat 18.30'da İstanbul Havalimanı'na gelirken, sonrasında konaklayacağı otele geçti.

Başakşehir'in rakibi Roma, İstanbul'a geldi, System.String[]

Sabah saatlerinde maç öncesi son idmanını yapan İtalyan ekibi, Roma'dan kalkan özel uçakla saat 18.30'da İstanbul Havalimanı'na gelirken, sonrasında konaklayacağı otele geçti.


Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca ve bir oyuncusu, TSİ 20.00'de maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.


Başakşehir, İstanbul, Sabah, Roma, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:08 
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