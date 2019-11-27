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Başakşehir'in rakibi Roma, İstanbul'a geldi
6 saat önce
Sabah saatlerinde maç öncesi son idmanını yapan İtalyan ekibi, Roma'dan kalkan özel uçakla saat 18.30'da İstanbul Havalimanı'na gelirken, sonrasında konaklayacağı otele geçti.
Sabah saatlerinde maç öncesi son idmanını yapan İtalyan ekibi, Roma'dan kalkan özel uçakla saat 18.30'da İstanbul Havalimanı'na gelirken, sonrasında konaklayacağı otele geçti.
Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca ve bir oyuncusu, TSİ 20.00'de maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:08
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