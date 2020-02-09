Başakşehir'in rakibi Sporting CP evinde galip - Son Dakika
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Başakşehir'in rakibi Sporting CP evinde galip

6 saat önce

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting CP, sahasında Portimonense'yi 2-1 mağlup etti.

Başakşehir'in rakibi Sporting CP evinde galip, System.String[]

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting CP, sahasında Portimonense'yi 2-1 mağlup etti.

Portekiz Ligi'nin 20'inci haftasında Sporting CP, düşme hattından kurtulmaya çalışan Portimonense'yi konuk etti. Deplasman ekibi, 26'ncı dakikada Jackson Martinez'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra ev sahibi, Mathieu'nun attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın 72'nci dakikasında Sporting, Jadson'un kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca ev sahibi ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı.Bu sonucun ardından Sporting CP, puanını 35'e yükseltti ve haftayı 3'üncü sırada kapattı. Portimonense ise 14 puanla 17'nci sırada yer aldı.


Başakşehir, Portekiz, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:19 Kaynak: DHA
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