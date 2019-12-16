Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon oldu

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'ndaki rakibi Sporting Lizbon oldu.



UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası belli oldu. Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden tek takım olan Başakşehir, seribaşı olarak girdiği kurada Portekiz'in köklü takımlarından Sporting Lizbon ile eşleşti. Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak.



Avrupa Ligi'nin finali de 27 Mayıs 2020 tarihinde Polonya'nın Gdansk şehrindeki PGE Arena Gdansk'da oynanacak.



UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu eşleşmeleri şöyle:



Wolverhampton - Espanyol



Sporting Lizbon - Medipol Başakşehir



Getafe - Ajax



Bayer Leverkusen - Porto



Kopenhag - Celtic



Apoel - Basel



Cluj - Sevilla



Olympiakos - Arsenal



AZ Alkmaar - LASK Linz



Club Brugge - Manchester United



Ludogorets Razgrad - Inter



Eintracht Frankfurt - Salzburg



Shakhtar Donetsk - Benfica



Wolfsburg - Malmö



Roma - Gent



Glasgow Rangers - Braga - İSTANBUL