Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon oldu - Son Dakika Spor

Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon oldu

6 saat önce

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'ndaki rakibi Sporting Lizbon oldu.

Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon oldu, System.String[]

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'ndaki rakibi Sporting Lizbon oldu.


UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası belli oldu. Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden tek takım olan Başakşehir, seribaşı olarak girdiği kurada Portekiz'in köklü takımlarından Sporting Lizbon ile eşleşti. Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak.


Avrupa Ligi'nin finali de 27 Mayıs 2020 tarihinde Polonya'nın Gdansk şehrindeki PGE Arena Gdansk'da oynanacak.


UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu eşleşmeleri şöyle:


Wolverhampton - Espanyol


Sporting Lizbon - Medipol Başakşehir


Getafe - Ajax


Bayer Leverkusen - Porto


Kopenhag - Celtic


Apoel - Basel


Cluj - Sevilla


Olympiakos - Arsenal


AZ Alkmaar - LASK Linz


Club Brugge - Manchester United


Ludogorets Razgrad - Inter


Eintracht Frankfurt - Salzburg


Shakhtar Donetsk - Benfica


Wolfsburg - Malmö


Roma - Gent


Glasgow Rangers - Braga - İSTANBUL

Sporting Lizbon, Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:35 Kaynak: İHA
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