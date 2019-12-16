Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon oldu - Son Dakika

Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon oldu

6 saat önce

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'ndaki rakibi Sporting Lizbon oldu.

Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon oldu, System.String[]

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'ndaki rakibi Sporting Lizbon oldu.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası belli oldu. Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden tek takım olan Başakşehir, seribaşı olarak girdiği kurada Portekiz'in köklü takımlarından Sporting Lizbon ile eşleşti. Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak.

Avrupa Ligi'nin finali de 27 Mayıs 2020 tarihinde Polonya'nın Gdansk şehrindeki PGE Arena Gdansk'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu eşleşmeleri şöyle:

Wolverhampton - Espanyol

Sporting Lizbon - Medipol Başakşehir

Getafe - Ajax

Bayer Leverkusen - Porto

Kopenhag - Celtic

Apoel - Basel

Cluj - Sevilla

Olympiakos - Arsenal

AZ Alkmaar - LASK Linz

Club Brugge - Manchester United

Ludogorets Razgrad - Inter

Eintracht Frankfurt - Salzburg

Shakhtar Donetsk - Benfica

Wolfsburg - Malmö

Roma - Gent

Glasgow Rangers - Braga

(İHA)

Sporting Lizbon, Başakşehir, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:50 Kaynak: İHA
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