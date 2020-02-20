Başakşehir’in rakibi Sporting ne durumda? - Son Dakika
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Başakşehir’in rakibi Sporting ne durumda?

16 dakika önce

Sporting Lizbon, geçtiğimiz sezon Portekiz Kupası Finali’nde Porto’yu penaltı atışlarıyla geçip UEFA Avrupa Ligi vizesi almıştı.

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Sporting Lizbon, geçtiğimiz sezon Portekiz Kupası Finali’nde Porto’yu penaltı atışlarıyla geçip UEFA Avrupa Ligi vizesi almıştı. Kulüp ayrıca Portekiz Ligi’ni üçüncü bitirerek de Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazanmıştı.

Başkent Lizbon ekibi, bu sezon UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda LASK, PSV Eindhoven ve Rosenborg’la mücadele etti. Grupya dört galibiyet ve iki mağlubiyetle 12 puan toplayan takım, 13 puanlı LASK’ın ardından ikinci olarak gruptan çıktı.

Sporting, bu sezon ligde şu ana dek 21 maç yaptı, 11 galibiyet ve üç beraberlikle 36 puan toplayabildi. Lider Porto’nun 18 puan arkasında dördüncü sırada yer alıyorlar.

Bu sezon şu ana dek 33 maça çıkan Yeşil-beyazlılar, bu maçlarda toplam 51 gol attı ve 42 gol yedi. Yani maç başına 1,54 gol atıp 1,27 gol yedi.

Takımın bu sezonki en üretken futbolcusu, ara transfer döneminde 55 milyon euro bedelle Manchester United’a transfer olan 25 yaşındaki Bruno Fernandes. Fernandes, sezonun ilk devresinde sekiz gol ve yedi asistle oynamıştı. Şu an takımda bulunan en golcü isim ise altı golle oynayan Brezilyalı Luiz Phellype.

Sporting Lizbon- Başakşehir maçı bu akşam 20:55’te oynanacak. Rövanş ise haftaya perşembe günü (27 Şubat) yine 20:55’te İstanbul’da!

Portekiz, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:14 
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