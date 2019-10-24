Başakşehir'in rakibi Wolfsberger'den asker selamı dersi!

UEFA Avrupa Ligi J Grubunda bu akşam temsilcimiz Başakşehir'e konuk olacak Wolfsberger'in Başkanı Dietmar Riegler'den asker selamıyla ilgili Türkiye'ye destek veren ve çok konuşulacak açıklama geldi.



Riegler'in sözleri şöyle;



"Bizim ülkemiz Avusturya'nın da tarihi cok onemlidir. Askerlik makamı bizim için de önemlidir. Tarih boyunca saygı duyduğumuz kavramlardandır.



Türkiye'de bunun anlami tam olarak nedir bilmiyorum ama; eğer benim takımımda bir Türk oyuncu böyle bir şey yapmak istese biz hem kulüp hem toplum olarak saygı duyar ve tolere ederdik."



"BAŞAKŞEHİR TEHLİKELİ BİR EKİP"



"Başakşehir, çok iyi bir takım. Onlara karşı dikkatli olmak zorundayız. Biz Avusturya'da küçük bir kasabanın takımıyız. Plan, program ve bütçemize bağlı kalarak buraya kadar geldik. Zor olacak ama takımımızın en iyisini yapacağını düşünüyorum. İyi mücadele etmek zorundayız."



"TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ YILDIZLAR VAR, ORGİLL'İ GERİ İSTİYORUM"



"Türk futbolunu iyi biliyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi güçlü takımlar var. Lig'de önemli yıldızlar oynuyor. Benim gözüm yükseklerde değil. Geçen sezon Ankaragücü'ne verdiğimiz Orgill'i takımımda görsem yeterli. Onu geri istiyorum."



Avusturya ekibi Fatih Terim Stadyumu'nda yaptığı son antrenman ile hazırlıklarını tamamladı...



