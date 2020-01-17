Başakşehir'in rakibi Yeni Malatyaspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Başakşehir'in rakibi Yeni Malatyaspor - Son Dakika Spor

Başakşehir'in rakibi Yeni Malatyaspor

6 saat önce

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Serkan Tokat yönetecek.

Başakşehir'in rakibi Yeni Malatyaspor, System.String[]

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Serkan Tokat yönetecek.


Ligde oynadığı son iki maçı kazanan turuncu-lacivertli takım, son 15 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 33 puanla ikinci sırada girdi.


Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen Martin Skrtel, teknik direktör Okan Buruk'un forma vermesi halinde oynayabilecek duruma geldi. İstanbul ekibinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.


Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran BtcTurk Yeni Malatyaspor ise Süper Lig'de 24 puanla 8. sırada yer alıyor.

Fatih Terim Stadı, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:03 
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