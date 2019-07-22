Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu
1 saat önce
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu
Medipol Başakşehir
, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Viktoria Plzen
(Çekya)- Olympiakos
(Yunanistan
) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak
3. ön eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanş maçları ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:52
Yunanistan, sessiz sedasız 19'uncu adayı işgale hazırlanıyor Kasa çalan hırsızlar, vatandaşları döner bıçağı ve sopalarla kovaladı Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu Bungee Jumping yaparken neredeyse ölüyordu