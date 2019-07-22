Son Dakika Haberleri: Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu
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Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu

1 saat önce

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu, System.String[]
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Viktoria Plzen (Çekya)- Olympiakos (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

3. ön eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanş maçları ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak
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Olympiakos, Yunanistan, Başakşehir, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:52 
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