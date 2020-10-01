Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yer alan Başakşehir, PSG, Manchester United ve Leipzig ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Kuraları bu akşam çekildi. H grubunda yer alan Başakşehir; Paris Saint-Germain, Manchester United ve RB Leipzig ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup maçları 20 Ekim'de oynanacak. Final ise 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Grup eşleşmeleri şöyle:

A Grubu

Bayern Münih

Atletico Madrid

FC Salzburg

Lokomotiv Moskova

B Grubu

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Inter

Mönchengladbach

C Grubu

FC Porto

Manchester City

Olympiakos

Marsilya

D Grubu

Liverpool

Ajax

Atalanta

Midtjylland

E Grubu

Sevilla

Chelsea

Krasnodar

Rennes

F Grubu

Zenit

Borussia Dortmund

Lazio

Club Brugge

G Grubu

Juventus

Barcelona

Dinamo Kiev

Ferençvaroş

H Grubu

Paris Saint-Germain

Manchester United

RB Leipzig

Başakşehir - İSTANBUL