Başakşehir'in şampiyonluk yolunda kritik haftaları - Son Dakika

Başakşehir'in şampiyonluk yolunda kritik haftaları

Ligin son 5 haftasında önce Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Başakşehir, ardından düşme hattının hemen üzerindeki Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.

Ligin son 5 haftasında önce Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Başakşehir, ardından düşme hattının hemen üzerindeki Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak. Sonraki haftalarda küme düşme hattında yer alan İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak turuncu lacivertliler, iç sahada Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayıp deplasmanda ise Kasımpaşa ile oynanacağı müsabaka ile ligi tamamlayacak. Kalan 5 maçın 3'ünde deplasmana çıkacak Başakşehir 2 maçı ise evinde oynayacak.

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ALEKSIC VE VISCA TAKIMIN YARISINDAN FAZLASI


Şampiyonluk yarışındaki 4 takımın da puan kaybıyla tamamlanan 29'uncu haftanın ardından ligde turuncu lacivertli ekip liderlik koltuğundaki yerini korudu. Başakehir'de moralleri bozan ise 3 önemli ismin 30'uncu haftada deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçında cezalı olacak olması.


ANTALYASPOR MAÇINDA KRİTİK EKSİKLER


Kaptan Mahmut Tekdemir, Danijel Aleksic ve takımın yıldızı Edin Visca Antalyaspor'a karşı görev alamayacak isimler. Özellikle Başakşehir'in attığı 55 golün 30'unda imzaları olan Visca ve Aleksic turuncu lacivertli takımın hücumunda önemli role sahip isimler. Derin ve tecrübeli kadrosuyla şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürmek isteyen Başakşehir; Trabzonspor'un Galatasaray deplasmanına çıkacağı kritik haftada Antalya deplasmanından avantajlı skorla dönmek istiyor. Liderde ayrıca Enzo Crivelli ve Alexandru Epureanu sarı kart sınırında yer alıyor.


Kayserispor, Denizlispor, Antalyaspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:45 

Son Dakika Spor Başakşehir'in şampiyonluk yolunda kritik haftaları - Son Dakika Spor
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